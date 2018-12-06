УрФУ станет основной площадкой года России и Германии в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM Уральский федеральный университет станет основной городской площадкой перекрестного Года российско-германского сотрудничества в научной сфере, заявил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба вуза.

По словам немецкого дипломата, сейчас в Германии идет год российской культуры, который начался по инициативе России. Он также проявил интерес к тому, чтобы Екатеринбург принимал более активное участие в следующей инициативе — проведении мероприятий перекрестного Года научно-образовательного взаимодействия.

В вузе напомнили, что подготовка к организации в 2018—2020 годах российско-германского перекрестного Года научно-образовательных партнерств началась по итогам встреч президента России и канцлера Германии, а также договоренностей глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В настоящее время УрФУ связывают отношения с 18 немецкими университетами-партнерами, вышло 478 совместных публикаций с 86 вузами Германии.

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