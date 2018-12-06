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Компания «Централ партнершип» перенесла дату премьеры фильма «Т-34»

Культура

Картина должна была выйти на экраны 27 декабря 2018 года

Москва, 6 декабря 2018, 09:58 — REGNUM  Дата премьеры фильма «Т-34» режиссёра Алексея Сидорова перенесена на 1 января 2019 года. Об этом 5 декабря сообщил портал Kinonews со ссылкой на пресс-службу «Централ партнершип».

Ранее было объявлено, что фильм начнут показывать в кинотеатрах 27 декабря 2018 года. Компания не сообщила причину переноса премьеры, однако издание предположило, что ей могло стать нежелание дистрибьютора конкурировать в прокате с зарубежными фильмами, которые должны выйти на экраны в конце декабря 2018 года.

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Напомним, по мнению некоторых экспертов идею фильма его создатели позаимствовали у режиссеров Леонида Менакера и Никиты Курихина, выпустивших в 1964 году ленту «Жаворонок». Главные роли в «Т-34» исполнили актеры Александр Петров, Виктор Добронравов, Винценц Кифер и Ирина Старшенбаум.

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