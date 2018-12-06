Netflix решил выпустить продолжение сериала «Нарко: Мексика»

Нью-Йорк, США, , 09:43 — REGNUM Компания Netflix официально объявила о том, что она продлевает сериал «Нарко: Мексика» на второй сезон. Об этом 5 декабря сообщил портал The Wrap.

Таким образом, экранная история главы наркокартеля Гвадалахара Мигеля Анхель Феликса Гальярдо (Диего Луна) ещё не закончена. Даты выхода продолжения шоу в эфир потоковый сервис пока что не назвал.

Читайте также: Netflix выпустил первый трейлер мини-сериала по книге «Обитатели холмов»

Напомним, премьера первого сезона «Нарко: Мексика» прошла на Netflix 16 ноября 2018 года. Роль оперативника DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) Кики Камарена в нем исполнил актер Майкл Пенья. Производством шоу для Netflix занимается кинокомпания Gaumont Television.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix опубликовал трейлер сериала «Нарко: Мексика»