Четверг, 6 Декабря 2018 года
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Netflix решил выпустить продолжение сериала «Нарко: Мексика»

Культура

Компания пока что не назвала дату выхода первой серии второго сезона

Нью-Йорк, США, 6 декабря 2018, 09:43 — REGNUM  Компания Netflix официально объявила о том, что она продлевает сериал «Нарко: Мексика» на второй сезон. Об этом 5 декабря сообщил портал The Wrap.

Таким образом, экранная история главы наркокартеля Гвадалахара Мигеля Анхель Феликса Гальярдо (Диего Луна) ещё не закончена. Даты выхода продолжения шоу в эфир потоковый сервис пока что не назвал.

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Напомним, премьера первого сезона «Нарко: Мексика» прошла на Netflix 16 ноября 2018 года. Роль оперативника DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) Кики Камарена в нем исполнил актер Майкл Пенья. Производством шоу для Netflix занимается кинокомпания Gaumont Television.

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