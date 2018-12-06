Режиссер «Дивергента 2» хочет снять спин-офф фильма «Бросок кобры»

Лос-Анджелес, США, , 09:22 — REGNUM Режиссёр Роберт Швентке, известный зрителям по работе над фильмом «Дивергент, глава 2: Инсургент» может снять спин-офф (ответвление от основной серии фильмов) «Броска кобры», который будет посвящен приключениям Змеиного Глаза. Об этом 5 декабря сообщил портал PopCulture.

Отмечается, что проект пока что находится на самой ранней стадии реализации, Швентке сейчас ведет переговоры с кинокомпанией Paramount Pictures. Сценарий к картине написал Эван Спилиотопулос («Белоснежка и охотник 2», «Красавица и чудовище). Известно, что создатели картины твердо намерены вернуть на экран Дуэйна Джонсона в качестве лидера новой команды.

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Напомним, новый фильм станет уже четвертым в франшизе, третья часть «Броска кобры» (G.I. Joe: Ever Vigilant) должна выйти в 2020 году, снимает картину режиссёр Ди Джей Карузо. Фильма «G.I. Joe: Бросок кобры 2» вышел на большие экраны в марте 2013 года.

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