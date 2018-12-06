Песня «Цвет настроения синий» Киркорова стала «Событие года»

Москва, , 08:14 — REGNUM Премию журнала «Кинорепортер» в номинации «Событие года» получили российский режиссёр Жора Крыжовников и певец Филипп Киркоров. Церемония награждения прошла 5 декабря в Москве, в кинотеатре «Иллюзион».

Событием года жюри конкурса посчитало сериал Крыжовникова «Звоните Ди Каприо» и песню Киркорова «Цвет настроения синий». Последний в интервью журналистам ТАСС отметил, что ему «безумно приятно» получить премию и добавил, что песню не брали на радио и поэтому он решил пойти с ней в сеть. Жора Крыжовников отметил, что первоначально его сериал не воспринимали серьезно, считалось, что шоу про актёров будет не интересно аудитории.

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Напомним, на сегодня ролик Филлипа Киркорова набрал в YouTube уже более 51,6 млн просмотров. Стоит отметить, что ещё большее количество просмотров (более 78,2 млн) набрал музыкальный клип «Цвет настроения черный», который позднее поп-исполнитель записал совместно с рэпером Егором Кридом.

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