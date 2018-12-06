Китайцы приложили руку к «шестому пришествию» фильма о трансформерах

Пекин, , 07:59 — REGNUM Фильм-ответвлении от серии фильмов о роботах-пришельцах из Космоса «Трансформеры» под названием «Бамблби» получил дату начала проката в Китае, которая намечена на 4 января 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

В компании Tencent Pictures, которая является дочерней фирмой китайского интернет-гиганта Tencent сообщили, что она впервые приняла участие в производстве фильма вместе с американской кинокомпанией Paramount Pictures.

Шестое «пришествие» на экраны и предыстория основной серии фильм «Бамблби» отправит зрителя в 1987 год, где и кроются истории отношений робота по имени Бамблби с людьми.

Эксперты отмечают высокие ожидания от фильма в Китае. Последний на данный момент фильм в киновселенной под названием «Трансформеры: Последний рыцарь» собрал в Поднебесной в общей сложности 1,34 млрд юаней ($145, млн) за десять дней проката в Китае. Общие сборы в Китае также превысили сборы в Северной Америке.

Отметим, то помимо франшизы «Трансформеры», кинокомпания Tencent Pictures также участвует в маркетинге и выпуске недавнего американского блокбастера «Веном» в Китае, а также займется производством сиквела фильма «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли.

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