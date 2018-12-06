Netflix выпустил первый трейлер мини-сериала по книге «Обитатели холмов»

Нью-Йорк, США, , 07:56 — REGNUM Компания Netflix первый трейлер мини-сериала «Обитатели холмов» (Watership Down) по известному роману британского писателя Ричарда Адамса 1972 года. Ролик был опубликован 5 декабря на портале Screen Rant.

Персонажей шоу озвучили такие известные актёры, как Джеймс Макэвой, Николас Холт, Оливия Колман, Том Уилкинсон, Питер Капальди, Джемма Чан и другие. Первую серию «Обитателей холмов» потоковый сервис покажет 23 декабря 2018 года.

Читайте также: Второй сезон сериала «Американские боги» выйдет в марте 2019 года

Напомним, в фэнтезийном романе Ричарда Адамса показана жизнь группы диких кроликов. Персонажи книги имеют ярко выраженные антропоморфные черты несмотря на то, что они живут в своей естественной среде обитания. Писатель ушел из жизни в декабре 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы первые кадры экранизации «Обитателей холмов» от BBC и Netflix