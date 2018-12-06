Американский институт киноискусства назвал десять лучших фильмов — 2018

Нью-Йорк, США, , 01:04 — REGNUM Американский институт киноискусства (AFI) составил список десяти лучших фильмов 2018 года. Перечень опубликован на официальном сайте института.

В список вошли такие картины, как «Черная пантера» Райана Куглера, «Черный клановец» Спайка Ли, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Дневник пастыря» Пола Шредера и «Зеленая книга» Питера Фарелли.

Кроме того, в список попали и такие фильмы как «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Тихое место» Джона Красински, «Если бы Билл-Стрит могла бы заговорить» Барни Дженкинса, «Восьмой класс» Бо Бернэма и «Мэрри Поппинс возвращается» Роба Маршалла.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября журнал Forbes представил рейтинг пяти лучших фильмов ужасов 2018 года. Первую строчку в этом рейтинге занял фильм «Реинкарнация» режиссера Ари Астера.

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