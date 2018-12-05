Экс-директор зоопарка Удмуртии возглавил Росгосцирк

Москва, , 21:49 — REGNUM После отставки по собственному желанию главы Росгосцирка Дмитрия Иванова Российскую государственную цирковую компанию возглавил его заместитель по гастрольной деятельности Сергей Беляков. Об этом сообщает пресс-служба Росгосцирка.

Ранее Беляков был директором Нижнетагильского государственного цирка, в 2006—2009 годах руководил зоопарком Удмуртии, а затем стал директором Госцирка республики. В сентябре 2016 занял должность заместителя главы компании по гастрольной деятельности, в декабре того же года по совместительству стал главой Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке. Имеет звание — заслуженный работник культуры Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, ушедший в отставку Дмитрий Иванов с 2009 по 2014 год являлся министром культуры Удмуртии, затем директором удмуртского Госцирка. На должность директора Росгосцирка был назначен в августе 2016 года.