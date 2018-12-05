Мальтийский симфонический оркестр даст концерт в Москве

Москва, , 17:31 — REGNUM Мальтийский симфонический оркестр и дирижёр Сергей Смбатян выступят в Москве 5 декабря. Концерт пройдёт в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского — на одной из легендарных площадок российской столицы.

Гастрольный тур проходит в честь 50-летия оркестра. По мнению экспертов, в симфонической музыке мальтийских исполнителей сочетаются сила духа и аскетизм Мальтийского ордена и, тем самым, она раскрывает слушателям тайну, живущую много веков на островах.

Мальтийский симфонический оркестр был основан в 1968 году и пользуется большой любовью зрителей на родине и за её пределами, поскольку, отмечают эксперты, в составе «музыкального ордена» играют великолепные музыканты из разных стран. Коллектив даёт более 70 концертов в году — в Китае, Италии, Германии, Австрии и Бельгии.

Программа российского тура откроется мальтийской музыкой. Так, будет исполнена Симфоническая поэма для оркестра Rebbieha Джозефа Веллы, написанная в 1995 году и ставшая визитной карточкой мальтийцев.

Любопытно, что Велла в интервью подчёркивает, что по рождению не является мальтийцем, а появился на свет в Гозо — соседнем острове. И если мальтийцы очень общительны, на его родине любят молчание и сосредоточенность.

«Для русского человека с его любовью к размышлению в уединении это то, что нужно. К тому же Велла признанный мастер атональной музыки, к тому же подаст ее с дирижерского пульта армянин», — прокомментировали предстоящее выступление в медиаконгрессе «Содружество журналистов».

Во время концертного турне Мальтийский симфонический оркестр возглавит известный дирижёр, заслуженный артист Республики Армения Сергей Смбатян. Он является основателем, художественным руководителем и главным дирижёром Государственного молодёжного оркестра Армении и Детского оркестра ЮНИСЕФ. У него уже есть «мальтийский» опыт — в феврале 2018 года Смбатян выступал на Мальтийском Международном музыкальном фестивале вместе с российскими звездами — Максимом Венгеровым, Григорием Соколовым, Николаем Луганским. Дирижёр отмечает теплую энергетику оркестра.

Также в исполнении коллектива прозвучит произведение современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора — Сюита для фортепиано с оркестром Travel notebook. Завершит программу Пятая симфония гения XX века Дмитрия Шостаковича.

Инициатор и организатор проекта — Европейский фонд поддержки культуры под патронатом президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. Ему помогает посольство Мальты в России.

После Москвы оркестр отправится в Санкт-Петербург.