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Режиссёр «Тони против всех» снимет фильм о Стервелле из «101 долматинец»

Культура

Главную роль в картине может исполнить актриса Эмма Стоун

Лос-Анджелес, США, 5 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  Режиссер Крэйг Гиллеспи, известный зрителям по фильму «Тоня против всех», хочет снять для Disney картину, посвященную главному антагонисту анимационной ленты «101 долматинец» — Стервелле Де Виль (в оригинале — Круэлла Де Виль). Об этом 4 декабря сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что сейчас Гисллеспи ведет переговоры с кинокомпанией. Главную роль может исполнить актриса Эмма Стоун, которая уже очень давно была прикреплена к этому проекту. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2020 или 2021 году.

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Напомним, проект фильма кро Круэллу де Виль появился ещё в 2013 году, первоначально для написания сценария была нанята Келли Марсель («50 оттенков серого»), впоследствии над ним работал Джез Баттеруорт («Грань будущего»). Первым режиссёром проекта был Алекс Тимберс («Моцарт в джунглях»).

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