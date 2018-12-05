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Россия передала за год библиотекам ДНР почти 22 тыс. книг

Культура

Среди них научная, учебная и художественная литература

Донецк, 5 декабря 2018, 13:46 — REGNUM  Донецкая Народная Республика (ДНР) за год получила от российских библиотек около 22 тыс. книг, заявили в министерстве культуры ДНР, сообщает 5 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, библиотеки республики получили из России за год 21,789 тыс. книг. Среди них учебная, научная и художественная литература. Книги пошли в фонды универсальной научной библиотеки им. Крупской, библиотеки для детей им. Кирова и библиотеки для молодежи. Все три библиотеки являются республиканскими и расположены в Донецке.

Главной является библиотека им. Крупской.

Напомним, ранее Астраханский госуниверситет и Донецкий нацуниверситет заявили о подписании договора о сотрудничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Университеты Астрахани и ДНР подпишут договор о сотрудничестве

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