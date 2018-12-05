Путин поздравил школу-студию ансамбля танца им. Моисеева

Москва, , 13:35 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Школы-студии (училища) при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева с юбилеем. Училищу при ансамбле исполняется 75 лет, сообщается на сайте Кремля.

По его мнению, выпускники Школы-студии отличаются непревзойдённым исполнительским мастерством, уникальностью и многообразием концертных номеров. Их выступление — большое событие в мире народного искусства.

Президент подчеркнул, что Школа-студия, созданная всемирно известным хореографом Игорем Александровичем Моисеевым, стала настоящей «кузницей» высокопрофессиональных кадров и для ансамбля, и для других коллективов.

«Труд наставников, педагогов, хореографов Школы подвижнический и кропотливый, они продолжают традиции, заложенные Мастером», — отметил глава государства и пожелал коллективу неиссякаемого вдохновения и реализации новых интересных проектов.

Справка:

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева — первый и единственный в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира. Ансамбль организован 10 февраля 1937 года.

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