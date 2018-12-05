Маленький принц, арабский диктатор и сложности самопознания

Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Издательство «Бумкнига» выпустило сразу три новых комикса: «Весёлый дом» Элисон Бекдел, «Маленький принц» Жоанн Сфар по повести Антуана де Сент-Экзюпери и «Араб будущего» Риада Сатуффа.

«Весёлый дом»

В графическом романе представлены откровенные мемуары американской художницы Элисон Бекдел, именем которой назвали тест для оценки художественных произведений на гендерную предвзятость. Бекдел вспоминает своё детство и юность, рассказывает о сложностях самопознания и сексуального самоопределения, а также описывает взаимоотношения с отцом, скрытым гомосексуалом. Издания New York Times, The Guardian и Entertainment Weekly включили «Веселый дом» в список лучших книг 2006 года издания. Кроме того, комикс получил множество престижных наград, а в 2013 году удостоился театральной постановки.

«Маленький принц»

Комикс стал графической адаптацией повести-сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, которая вошла в золотой фонд мировой классики. Визуальный язык Жоанна Сфара придаёт истории о дружбе и человечности новые оттенки смысла и позволяет глубже погрузится в неё. Адаптацию французского автора комиксов, сценариста и режиссера признали лучшим графическим романом 2008 года для молодых читателей на Международном фестивале комиксов в Ангулеме, а министерство образования Франции включило её в список школьного чтения для учащихся средних классов.

«Араб будущего»

В серии автобиографических комиксов французский автор и режиссёр Риад Саттуф рассказывает о своём детстве, которое прошло в Ливии, Сирии и Франции в тени, по его мнению, трёх диктаторов — Муаммара Каддафи, Хафеза аль-Асада и собственного отца. Последний — убеждённый панарабист, одержимый идеей братства и величия арабского мира. Вместе с тем он мечтает построить виллу, к которой сможет подъехать на новом «мерседесе». У будущей матери Риада, французской студентки, не остаётся иного выбора, кроме как последовать за идеалами мужа. Эта история не только о характере семейных взаимоотношений, но и о реалиях Ближнего Востока 80-х годов. Графический роман удостоился премии Los Angeles Times Books Prize и главного приза Международного фестиваля комиксов в Ангулеме.

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