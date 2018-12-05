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В 2019 году ведущим «Оскара» станет звезда фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

Культура

Кевин Харт заявил, что он сделает будущую церемонию особенной

Лос-Анджелес, США, 5 декабря 2018, 12:05 — REGNUM  Комедийный актер Кевин Харт, которого зрители знают по фильмам «Вечерняя школа», «Джуманджи: Зов джунглей» и «Полтора шпиона», будет вести 91-ю церемонию вручения премии «Оскар». Об этом 4 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

На свое странице в Instagram Харт написал, что он обязательно сделает «Оскар» 2019 года «особенным». Стоит отметить, что актер впервые появится на этом мероприятии. Должности продюсеров 91-й церемонии вручения почетной премии займут Донна Джильотти («Скрытые фигуры») и Гленн Вейс («Питер Пэн жив»).

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Напомним, 91-я церемонию вручения премии Академии кинематографических искусств и наук США пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе, в театре «Долби». Её трансляцию будет вести телеканал ABC.

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Премия «Оскар»
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