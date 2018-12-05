Дом Пантелеева включен в реестр культурного наследия Москвы

Москва, , 10:29 — REGNUM В Москве признан объектом культурного наследия доходный дом купца Алексея Пантелеева, построенный в 1874 году на Старой Басманной улице. Сообщение об этом опубликовано 5 декабря на сайте столичной мэрии.

«Строение п-образной формы сохранило черты городской эклектики второй половины XIX века», — говорится в сообщении.

Каменное трехэтажное здание с подвалом и мезонином, построенное по проекту архитектора Николая Колыбелина, является характерным образцом московского доходного дома второй половины девятнадцатого столетия. Здание достаточно хорошо сохранилось.

Фасад бывшего доходного дома украшают пилястры, на окнах сохранились наличники, карниз декорирован выступами в виде зубцов. На лестничных клетках осталась первоначальная отделка из карнизов и перил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев согласовал план финансирования работ по реставрации Смоленской крепостной стены. Она была возведена в конце XVI века легендарным русским зодчим Федором Конем и является объектом культурного наследия федерального значения.

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