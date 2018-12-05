Скончался актёр Филип Боско, игравший в фильме «Кейт и Лео»

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM В Соединенных Штатах 4 декабря скончался известный актер театра и кино Филип Боско. На момент смерти ему исполнилось 88 лет, пишет The New York Times.

По словам Келии Боско, дочери артиста, причиной его смерти стали осложнения на фоне деменции. Люк Боско, внук деятеля культуры, подчеркнул, что покойный дед «останется его героем и героем для многих других молодых актеров, работающих не ради славы, а ради любви к искусству».

Напомним, родившийся в 1930 году в Джерси-Сити Филип Боско учился в Католическом университете Америки, а сниматься начал в 1985 году.

Зритель помнит актера по ролям в таких лентах, как «Клуб первых жен», «Кейт и Лео», «Двое: Я и моя тень». В 2007 году Боско снялся в своей последней картине, которой стал фильм «Дикари». Добавим, в 1989 году за спектакль «Одолжите тенора» актер был удостоен премии «Тони».