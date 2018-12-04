Красная борьба за красный Петроград — для новых белых

Андрей Мартынов, , 19:50 — REGNUM

Переиздание этой книги вызовет у читателя два вопроса. Во-первых, насколько в своем исследовании объективен автор, не скрывающий симпатий к красным? Во-вторых, не устарела ли книга, впервые вышедшая еще в 1929 году?

Симпатии автора, доктора исторических наук, профессора Ленинградского университета Николая Корнатовского (1902—1977), вполне понятны — он сам сражался за Советскую власть, был ранен. Но он в первую очередь был всё-таки историком, а не идеологом или пропагандистом.

Что же касается устаревания монографии, то это верно лишь отчасти. Многие проблемы, касающиеся исследований как обо всей Гражданской войне в России, так и об отдельных фронтах, до конца не изучены, а потому сохраняют свою научную актуальность книги Николая Какурина «Как сражалась революция» (1925—1926) или «Очерки русской смуты» (1921—1926) Антона Деникина. Не составляет исключения и труд Корнатовского. Кроме того, монография содержит цитаты из архивных материалов (главным образом ЧК), которые, по мнению некоторых ученых, не сохранились или до сих пор засекречены.

Исследование охватывает историю Гражданской войны под Петроградом от раннего этапа зарождения белой Северо-западной армии, а точнее, контрреволюционных организаций и отрядов, которые в дальнейшем составят ее и армию Павла Бермондта-Авалова, до разгрома белых и их интернирования в Эстонии.

Несомненной заслугой Корнатовского является акцентирование внимания на противоречиях между военными и политическими элитами как в Германии, так и в странах Сердечного согласия, которые негативно сказались на поддержке белого движения.

Не менее ценно в книге и стремление объективно оценить масштабы потерь противоборствующих сторон. Так, описывая заключительные бои Красной армии против войск генерала Николая Юденича, историк пишет о низкой боеспособности и больших потерях наступавших, а также о проблемах их снабжения. Так, 16 ноября 1919 г. в группе войск 7-й армии, которой командовал бывший генерал-майор Сергей Одинцов, батальон 16-го полка отказался выполнять боевую задачу. 19 ноября (к этому времени Одинцов возглавил всю армию) в 12-м полку РККА выбыло в боях 60% командного состава, а к 27 ноября в его строю осталось всего 58 солдат и командиров. В 479-м полку в эти же дни боеспособными значилось 87 человек. 4 декабря из-за отсутствия обмундирования и зимних вещей в 52-м полку 540 человек оказалось вне строя, а в 160-м зафиксировали 24 случая обморожения.

Также отмечалось враждебное отношение местного населения и конфликты с ним.

А ведь и среди него были жертвы. Увы, никем не учтенные.