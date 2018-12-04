В Калуге на центральном почтамте открылась новогодняя почта

Калуга, , 19:29 — REGNUM В центральном отделении почтовой связи Калуги, что на площади Старый Торг сегодня, 4 декабря открылся специальный почтовый ящик для писем Деду Морозу. Церемония приурочена ко Дню заказов подарков Деду Морозу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России"Ольга Строк.

По её словам, калужане ежегодно отправляют на родину новогоднего волшебника более 1000 красочно оформленных рукописных писем. Официальный почтовый адрес российский Дед Мороз получил в 1999 году, когда была образована его резиденция в Великом Устюге.

«Для того, чтобы письмо быстрее нашло своего волшебного адресата, на конверте нужно правильно указать адрес и индекс Деда Мороза в Великом Устюге: 162 390, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Кроме того, нужно обязательно не забыть наклеить на конверт марку. Кстати, 4 декабря в почтовое обращение страны вышла новогодняя почтовая марка. На марке изображена Снегурочка на фоне зимнего леса», — сказала Ольга Строк.

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Напомним, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов, автобаза и два Участка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой связи предоставляют 455 отделений почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и 9 передвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенные пунктов Калужской области.