В Калининградской области назвали 20 главных культурных событий 2019 года

Калининград, , 18:06 — REGNUM Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сегодня, 4 декабря, объявил список из 20 главных культурных мероприятий 2019 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В список 20 самых главных мероприятий 2019 года вошли:

Фестиваль Зимних напитков (в январе);

Кинофестиваль «Край света. Запад» (в марте-апреле);

Международный фестиваль «Янтарное ожерелье» (12 апреля — 11 июня);

Народный праздник «День селедки» (13 апреля);

Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты» (6−12 июля);

Фестиваль «Янтарные выходные» (21−23 июля);

Голосящий КиВиН (15−21 июля);

Фестиваль викингов «Кауп» (10−11 августа);

Международные соревнования по триатлону «Ironstar Kaliningrad 2019» (15−17 августа);

Фестиваль короткометражного кино «Короче» (17−18 августа);

Международный военно-исторический фестиваль «Гумбинненский прорыв» (24−25 августа);

XIX-й Общественный международный фестиваль под открытым небом «K!nRock'19 — За мир в Русском мире!» (23−25 августа);

Тринадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ (сентябрь-октябрь);

Международный фестиваль искусств «Балтийские сезоны» (сентябрь-ноябрь);

Морской фестиваль «Водная ассамблея» (8 сентября);

Международный фестиваль «Орган +» (3−13 сентября);

Фестиваль «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе» (сентябрь-октябрь);

Международный день философии в Кафедральном соборе «МузыКАНТЫ на острове Канта» (16 ноября);

Дни Эрмитажа в Калининграде (ноябрь);

Джаз в филармонии (8−17 ноября);

Руководитель ведомства также напомнил участникам совещания, что в следующем году не будет конкурса по поддержке событийных мероприятий.

«В августе мы проведем предварительный отбор событийных мероприятий на 2020 год. Одним из критериев станет туристический потенциал. В комиссию войдут и эксперты туриндустрии, — рассказал Андрей Ермак. — Те, кто пройдет эту процедуру с наибольшим положительным результатом, будут претендовать на дополнительное бюджетное финансирование в 2020 году. Мы перед началом бюджетного процесса будем понимать, сколько бюджетных денег необходимо на поддержку событийных мероприятий. Деньги, которые станут распределяться по этой системе, будут выплачиваться после проведения мероприятия по предъявлению отчетных документов, подтверждающих затраты».

Министр также сообщил, что в следующем году начнет свою работу автономная некоммерческая организация «Фестивальная дирекция».