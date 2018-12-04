Дж. К. Симмонс хочет и дальше играть комиссара Гордона

Детройт, США, , 17:50 — REGNUM Актёр Дж.К. Симмонс в своём интервью для портала Den of Geek заявил, что хочет продолжить играть комиссара Гордона в киновселенной DC. Актёр настроен оптимистично и надеется, что в ближайшее время ему выпадет такая возможность.

«Я надеюсь больше играть Гордона. Вопрос лишь в том, в каком фильме он будет. Будь то «Бэтмен» или другая «Лига Справедливости», или любой другой фильм DC, в котором мы можем увидеть персонажа», — сообщил Дж. К. Симмонс.

Также актёр сообщал, что хочет сыграть этого персонажа и в ноябрьском интервью для Collider. Правда, Симмонс отметил, что это может произойти нескоро, но он рассчитывает на такую возможность. Фанаты, в свою очередь, полагают, что актёр вернётся к роли комиссара полиции в сольном фильме о Бэтмене, если режиссёр Мэтт Ривз не выберет другое направление для создания своей картины.

Напомним, что ранее Дж. К. Симмонс играл комиссара Джеймса Гордона в фильме «Лига справедливости». Фанаты тогда отметили «чёткое попадание в образ». Роль комиссара Готэмской полиции стала для актёра не первым опытом съёмок в супергеройском фильме. Особую известность Симмонсу принесла роль редактора газеты «Дейли Багл» Джоны Джеймсона в трилогии фильмов о Человеке-Паук режиссёра Сэма Рейми.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony хочет снять спин-офф «Человека-паука» с женщиной в главной роли