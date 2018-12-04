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Спектакль новгородского театра вошёл в спецпрограмму «Золотой маски»

Культура

Это спектакль для подростков «Я не тормоз» по книге Нины Дашевской

Великий Новгород, 4 декабря 2018, 16:39 — REGNUM  Премьерная постановка Новгородского театра для детей и молодёжи «Малый» — спектакль режиссёра Надежды Алексеевой «Я не тормоз» по книге Нины Дашевской — вошла в специальную программу Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе театра, новгородский спектакль будет показан в марте 2019 года в Москве в рамках специальной программы «Детский weekend» наряду с постановками из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Ханты-Мансийска.

Спектакль «Я не тормоз» — первая постановка в России книги Нины Дашевской о взрослении подростка Игната, который больше всего ценит скорость и самокаты. Премьерный показ состоялся в сентябре 2018 года в Великом Новгороде. Сама книга «Я не тормоз» является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру».

Напомним, Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» в 2014 году представлял на «Золотой маске» спектакль «Маленькие чувства», а в 2017 году постановка «Баллада о маленьком буксире» по стихам Бродского вошла в лонг-лист Национальной театральной премии и фестиваля.

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