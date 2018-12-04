Чебоксарская «Радуга» получила знак качества за проекты для детей

Чебоксары, , 16:31 — REGNUM Чебоксарский культурно-выставочный центр «Радуга» удостоен знака качества «Лучшее — детям». Награда была вручена на всероссийском форуме «Всё лучшее — детям!», организованном комиссией Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, сообщили ИА REGNUM в «Радуге».

Во всероссийском конкурсе приняли участие 175 организаций из 39 регионов, 100 из них получили официальное право на использование знака качества «Лучшее — детям». Среди победителей конкурса 49 организаций реализуют проекты и оказывают услуги в сфере социального обслуживания, 21 — в сфере образования, 13 — в медицине, спорте и отдыхе, 11 — по присмотру и уходу за детьми до трех лет, девять — в сфере культуры и массовых коммуникаций. Лучшие практики организаций-победителей изданы единым сборником.

От Чувашии отмечена услуга КВЦ «Радуга» в сфере культуры. Эксперты оценили услуги культурно-выставочного центра в сфере культуры «Культурное просвещение», охватывающую детей всех возрастов с различными социальными и физическими возможностями. «Радуга» реализует 19 культурно-просветительских проектов, ряд из них посвящён Победе в Великой Отечественной войне, истории Чувашии и Чебоксар, мировой живописи. К примеру, «С Чебоксарами на «ТЫ», «Лица Чувашии», «Мир красоты и мудрости чувашского народа», «Азбука чувашского костюма», «Шедевры живописи — детям», «Караван искусств», «Детям о Великой Победы», «Моя семья в истории Великой Победы».

Подтверждающее свидетельство и знак качества «Лучшее — детям» были вручены на всероссийском форуме заместителем комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергеем Рыбальченко. От КВЦ «Радуга» награду получила директора выставочного центра Нина Смирнова. Рыбальченко также выступил модератором форума, на котором обсуждали механизмы партнерства некоммерческого сектора и государства в решении важных вопросов в рамках Десятилетия детства.