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Мировая премьера в Пермском театре «У Моста»

Культура

Спектакль «Мефистофель» по пьесе Дона Нигро

Мировая премьера в Пермском театре «У Моста»
Афиша спектакля «Мефистофель»

Пермь, 4 декабря 2018, 16:31 — REGNUM  В Пермском театре «У Моста» состоится мировая премьера спектакля «Мефистофель» по пьесе известного американского драматурга Дона Нигро, сообщает 4 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Премьерный показ состоится в рамках рождественских встреч культурного учреждения, которые проводятся в театре в конце декабря. С 28 по 30 декабря зрителю покажут постановку шесть раз.

Произведение повествует о человеке, считающим себя не кем иным, как Дьяволом, однако так считает не только он, но и юные создания, душу которых он собрался подчинить своей воле, получится ли это у него, зритель узнает, посетив спектакль.

Напомним, Пермский театр «У Моста» известен в стране как первый мистический театр, в его репертуаре такие спектакли, как «Вий», «Мастер и Маргарита», «Дракула» и другие. Спектакль «Мефистофель» станет продолжением данной традиции.

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