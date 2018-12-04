Стали известны даты проведения юбилейного кинофестиваля «Кинотавр»

Москва, , 14:25 — REGNUM Руководство «Кинотавра» назвало даты проведения следующего кинофестиваля и объявило об открытии приема заявок от претендентов на участие. Об этом 4 декабря ИА REGNUM сообщила пресс-служба кинофорума.

Юбилейный, 30-й по счету «Кинотавр», пройдет в Сочи в период с 9 по 16 июня 2019 года. Основной площадкой показов станет Зимний театр. Отмечается, что в программу фестиваля, кроме традиционных конкурсов, будут включены проекты и мероприятия, посвященные его юбилею.

Читайте также: Российские студенты объяснили Джоан Роулинг, что «Магия превыше всего»

Напомним, главный приз 29-го кинофестиваля «Кинотавр» в июне 2018 года достался драме Натальи Мащениновой «Сердце мира». Лучшей режиссерской работой была признана лента «Русский бес» Григория Константинопольского.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи объявлены победители «Кинотавра»