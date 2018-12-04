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Стали известны даты проведения юбилейного кинофестиваля «Кинотавр»

Культура

В 2019 году в программу кинофорума будут включены новые проекты и мероприятия

Москва, 4 декабря 2018, 14:25 — REGNUM  Руководство «Кинотавра» назвало даты проведения следующего кинофестиваля и объявило об открытии приема заявок от претендентов на участие. Об этом 4 декабря ИА REGNUM сообщила пресс-служба кинофорума.

Юбилейный, 30-й по счету «Кинотавр», пройдет в Сочи в период с 9 по 16 июня 2019 года. Основной площадкой показов станет Зимний театр. Отмечается, что в программу фестиваля, кроме традиционных конкурсов, будут включены проекты и мероприятия, посвященные его юбилею.

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Напомним, главный приз 29-го кинофестиваля «Кинотавр» в июне 2018 года достался драме Натальи Мащениновой «Сердце мира». Лучшей режиссерской работой была признана лента «Русский бес» Григория Константинопольского.

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