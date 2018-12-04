Стал известен размер пенсий популярных российских артистов

Москва, , 14:16 — REGNUM Известные российские артисты, музыканты и телеведущие рассказали о размере своих пенсионных выплат. Пенсия советского и российского эстрадного актера Владимира Винокура составляет лишь 10 тыс. рублей, пишет портал «СтарХит».

По словам телеведущей Розы Сябитовой, она не собирается жить только на свою пенсию в 14 тыс. рублей.

«Это нормальный период жизни. Нужно бояться бедной старости, а не пенсии», — подчеркнула она.

Сообщается, что популярная певица Алла Пугачёва получает пенсию в 17 тыс. рублей. Ранее стало известно, что десять лет назад у другого известного советского и российского исполнителя, Валерия Леонтьева, была пенсия в 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, эстрадный артист Максим Галкин рассказал, что его супруге, народной артистке СССР Алле Пугачевой, в свое время была начислена пенсия в 2 тыс. рублей.

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