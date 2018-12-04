Назначен новый художественный руководитель МХАТа имени Горького

Москва, , 14:06 — REGNUM Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков назначен новым руководителем Московского художественного академического театра имени Максима Горького, заявил 4 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Московский художественный академический театр имени Горького возглавит известный режиссер и продюсер Эдуард Бояков», — приводит слова Мединского пресс-служба министерства.

Отмечается, что заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, а заместителем художественного руководителя по литературной части — писатель Захар Прилепин.

Вместе с тем Мединский пообещал, что театр сохранит «свою патриотическую и яркую позицию», а поддержка Минкультом будет увеличена.

Отметим, что Эдуард Бояков сменил на этой должности народную артистку СССР Татьяну Доронину, которая возглавляла театр более 30 лет. При этом Доронину назначили на должность президента МХАТа.

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