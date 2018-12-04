Torino Film Festival: драматическое напряжение в Италии

Алена Сычева, , 20:02 — REGNUM

В Турине — культурной столице северной Италии — с 23 ноября по 1 декабря прошел 36 Международный фестиваль дебютного кино (Torino Film Festival). Конкурсная программа вызывает большой интерес как у профессионалов области, так и у любителей кино благодаря усилиям директора смотра Эмануэле Мартини. Основываясь на своем вкусе, она подбирает картины разных жанров, стилей, направлений, представляющих молодую кинематографию различных стран и континентов. Как результат программа отражает самые новые веяния и мотивы киноискусства, которые, возможно, будут доминировать в ближайшем будущем.

Отборщики фестиваля не охотятся за премьерами, и это идет только на пользу TFF. Канны, Берлин, Венеция, как и наш Московский международный кинофестиваль, борются за возможность первыми в мире показать лучшие вышедшие за год картины, а Туринский смотр имеет право формировать конкурс из лент вне зависимости от широты их предшествующего показа.

Так, получивший Гран-при TFF режиссерский дебют известного американского актера Пола Дано «Дикая жизнь» уже десять месяцев путешествует по экранам всего мира (в наш отечественный прокат он вышел 18 октября). Фильм получил ряд наград, в том числе — на Каннском кинофестивале, и является серьезным претендентом на «Оскаровское» признание. Эта лента покоряет своей кажущейся простотой: в основе сценария лежит камерная история драматичного развода любящей пары, развернувшаяся на глазах у их сына-подростка. «Дикая жизнь» абсолютно лишена навязываемой сюжетом истеричной манеры: актеры сдержаны в эмоциях, операторская работа спокойна и стабильна, при этом лента полна метафор, сильных символичных образов (самый яркий из них — символ пожара, сжигающий старое и освобождающий место для нового). Примечательно, что в фильме нет ярких отрицательных персонажей и существенного повода для распада семьи, поэтому атмосфера картины наполнена легким чувством грустной любви.

Приз за лучшую женскую роль TFF абсолютно заслуженно получила бразильянка Грейс Пассо (Grace Passo) за бенефис в драме «Долгий путь домой» (Temporada): ее героиня проходит непростой путь перерождения из брошенной и обманутой жены в самостоятельную, уверенную и свободную женщину.

Нескольких наград удостоился необычный и самобытный триллер «Виновный» (The Guilty): за лучший сценарий, лучшую мужскую роль Якобу Седергрену (Jakob Cedergren) и приза зрительских симпатий. Всё действие фильма происходит в замкнутом пространстве — в офисе службы экстренных вызовов. Офицер полиции принимает звонок от похищенной женщины и на протяжении всей ночи, наполненной напряженными телефонными переговорами, пытается спасти жертву и ее семью из смертельной ловушки. Сама идея не нова, поэтому ключевое значение приобрели нюансы реализации. Дополнительный фактором успеха ленты стал динамичный сценарий с неожиданным финалом. Профессиональная работа всей творческой команды и особенно исполнителя главной роли, оставшихся за кадром актеров и, естественно, звукорежиссера, обеспечили драматичное напряжение и глубину повествования.

Жюри международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ выразило особое мнение, отметив греческую ленту «Сострадание» (Pity). Режиссер Бабис Макридис (Babis Makridis), мастерски балансируя между жанрами психологической драмы и черной комедии, раскрывает личную трагедию маленького человека. Каждый день скромного юриста начинает одинаково тяжко — он надрывно плачет: его обожаемая жена лежит в коме. Окружающие сочувствуют мужчине, на попечении которого остался сын-подросток. Каждый старается помочь хоть чем-то: соседка подкармливает пирогами, сотрудник прачечной делает скидку, секретарша дарит свой фамильный нательный крестик, знакомые не скупятся на объятия и добрые слова. Всё рушится, когда жена поправляется и возвращается домой. Оказывается, что человеческое сочувствие и переживание ярких эмоций (пусть и негативных) стоит самых страшных страданий, и наладившаяся жизнь абсолютно не устраивает героя. Парадоксы отношений в современном обществе показаны в фильме с иронией и нежностью по отношению персонажу, а страшный финал сглаживается заключительным комичным эпизодом, который дает зрителям надежду на лучшее и оставляет светлое послевкусие от пережитого.

По итогам фестиваля призы вручили авторам лучших фильмов, представленных в международных и национальных конкурсах игрового и документального кино. Помимо четырех конкурсных программ, публике предложили разнообразные внеконкурсные секции. Ежедневно с утра до вечера в девяти кинозалах демонстрировались картины на любой вкус: от классических лент из шикарной ретроспективы англичан Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера до современных экспериментов молодых режиссеров, созданных в рамках образовательной программы «Фабрика Турина».

Именно Турин в свое время стал колыбелью итальянского кинематографа, и теперь он дарит признание первым работам начинающих авторов. Этот уютный и живописный город знаменит не только благодаря Туринской плащанице, футбольному клубу «Ювентус» и Олимпийским играм 2006 года, но и Национальному музею кино, здание которого является символом города и архитектурно доминирует над традиционно невысокими строениями исторического центра. Посещение экспозиции музея входит в обязательную программу любого туриста, а для кинематографиста становится одним из главных событий визита.

Гости и участники фестиваля старались успеть посмотреть наиболее интересные фильмы, провести важные встречи, насладиться видами города и посетить главные события смотра. Одним из них должен был стать визит в Турин французского актера Жана-Пьера Лео для получения почетного приза TFF, однако, ко всеобщему сожалению, он не смог приехать в Италию по семейным обстоятельствам. Увы, это грустное событие затмилось настоящим горем: в разгар фестиваля, 26 ноября, скончался выдающийся итальянский кинорежиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи. Его уход символизирует конец целой эпохи не только итальянского, но и мирового кино. Отдавая дань уважения соотечественнику, дирекция фестиваля оперативно сформировала специальную программу фильмов Бертолуччи. Она была показана в заключительный день смотра, проходящий уже после церемонии награждения. Традиционно этот день посвящен демонстрации фильмов-призеров. Но этом году одновременно с лучшими работами дебютантов показали избранные работы мастера. Организаторы фестиваля дебютного кино смотрит в будущее киноискусства, но при этом не забывает о прошлом с его яркой историей и богатым опытом, без постижения которого невозможно стать мастером своего дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Любовь поляков к российскому кино — вне политической конъюнктуры