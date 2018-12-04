«Мы концерт и на улице проведём»: IC3PEAK на шоу «Узнать за 10 секунд»

Москва, , 14:13 — REGNUM Участники группы IC3PEAK стали гостями нового выпуска на YouTube-шоу «Узнать за 10 секунд». Выпуск выпустили внепланово, 3 декабря, для поддержки артистов в связи с запретами на их концертную деятельность.

Участники группы Настя Креслина и Николай Костылёв приняли участие в шоу, где нужно угадывать исполнителей по фрагменту песни. Группа также принимала слова поддержки от многих современных артистов, а сами исполнители рассуждали на тему запрета своих концертов. В частности, Креслина и Костылёв сообщили, что не бояться массовой отмены своих выступлений и готовы проводить концерты даже на улице.

«Планируют отменить наши концерты — это дико неприятно, но ожидаемо. Мы всё равно собираемся их проводить. Самое крутое, что может сделать слушатель — придти, несмотря на запрет. Если нужно, мы концерт и на улице проведём», — сообщили участники группы.

Напомним, что ранее местные власти пытались запретить выступление IC3PEAK в Казани, а мэр Перми порекомендовал организаторам отменить концерт из-за «суицидальной направленности» текстов дуэта. Последняя попытка отменить выступление группы произошла в Новосибирске, когда исполнителей задержала полиция. Однако, концерт всё-таки состоялся.

Читайте ранее в этом сюжете: После срыва концерта IC3PEAK в Казани возбуждено уголовное дело