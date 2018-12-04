Российские студенты объяснили Джоан Роулинг, что «Магия превыше всего»

Артём Дубровский, , 14:06 — REGNUM

Осень этого года оказалась неожиданно богатой на волшебные (в прямом смысле этого слова) кинокартины. Когда не самое удачное шествие фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» по кинотеатрам всего мира подходит к концу, в сети появляется фанатская картина под названием «Магия превыше всего». Короткометражный история, снятая студентами Московского ВГИКа с минимальным бюджетом и средствами для пост-продакшена, собранными при помощи краудфандинга, неожиданно оказалась широко обсуждаемой среди любителей кино. Картина, рассказывающая о нелёгком быте магических работников в России, стала выпускной работой молодого режиссёра Екатерины Краснер. Помимо премьерных показов по всей России и тысяч положительных комментариев от фанатов поттерианы, «Магия превыше всего» смогла побывать на San Diego Comic-Con International — крупнейшем ежегодном международном фестивале комиксов, кино и поп-культуры. Нам удалось пообщаться с творческой командой фильма и узнать, в чём заключается настоящая магия кино.

Кому принадлежит идея создания фильма? С чего всё началось?

Леся Паркер, продюсер: Нашему режиссёру Кате Краснер нужно было снимать дипломный фильм. Мастер курса разрешил выбрать тему самостоятельно. Я очень хорошо помню момент, когда Катя сказала, что хочет сделать историю, которая будет рассказана в волшебной обстановке. Это, конечно, стало исполнением детской мечты для всех нас. Мы начали писать сценарий, «завербовали» в наши ряды художницу Настю Старк, которую нашли на Tumblr (у нее очень популярный блог с мультифандомными артами), и она помогла нам в разработке истории и персонажей. (Фандом — совокупность поклонников какого-то произведения или франшизы, — прим. ред.) Потом начали собирать команду из тех, с кем работали на других проектах, и нашли фанатов Гарри Поттера из числа коллег-кинематографистов. Построили декорации в павильоне ВГИКа, сшили костюмы, изготовили, наверное, более 100 волшебных палочек и провели кастинг актеров. Дальше эта история начала жить своей собственной жизнью, к нам постоянно присоединялись прекрасные люди, которым хотелось участвовать в проекте. Съемки стартовали 2 мая 2017 года (в день Битвы за Хогвартс!) и закончились в середине июня в Москве.

Расскажите об актёрском составе проекта. Почему столько талантливых актёров решило присоединиться к съёмкам? Были ли они фанатами поттерианы?

Екатерина Краснер, режиссёр: Все наши актёры прошли разный путь: например, исполнительница главной женской роли Елизавета Рыжих, Иван Забелин, сыгравший Тайного советника, Чижевский, Сережа Волков и Григорий Перель, сыгравшие Стражей, — большие поклонники франшизы. С Григорием мы вообще старались лишний раз не спорить о книгах, кажется, он действительно ориентируется в них лучше нас. Кирилл Ковбас (Семён) очень огорчился, когда узнал, что ему не достанется волшебная палочка и он единственный в фильме играет немага. К счастью, многие артисты, даже такие опытные и очень занятые, как Михаил Горевой, часто соглашаются на участие в студенческих проектах. Не ради денег (денег у студентов нет), а ради «кармы» и передачи опыта последующим поколениям.

Алексей Шалыгин, продюсер: Горевой удивлял нас не только в кадре, но и за его пределами, он даже пропустил юбилей выпуска курса ради наших съемок. Мы их запланировали раньше и никак не могли перенести ночную смену из-за загруженности учебной киностудии. Катя была уверена, что он откажется: ночь, крыша, студенты, фэнтези какое-то — и юбилей курса. Но неожиданно он сказал: «О'кей, вы застолбили дату раньше, поэтому я приеду». И приехал, не выпив ни рюмки и в прекрасном настроении!

Екатерина Краснер, режиссёр: Василий Зотов, исполнитель роли Бахрушина, на первой встрече (за несколько месяцев до съёмок) спросил: «Каким ты хочешь меня видеть? Ну, постричься, похудеть, набрать вес?"Такого на студенческих проектах я ни разу не слышала. А потом он взял отпуск в театре на целый месяц, чтобы репетиции не мешали нашим съемкам.

У фильма очень стильная анимационная заставка с предысторией. Почему была выбрана именно анимация и кто ею занимался?

Екатерина Краснер, режиссёр: Предыстория должна была идти отдельно от повествования, и самый интересный и доступный для нас способ её рассказать — анимация. С художницей Карнессой мы познакомились на гик-фестивале PopCorn в Новосибирске, я сразу влюбилась в её рисунки и комиксы. Огромное счастье, что она согласилась сделать «пролог» для нашего фильма. Анимацию сделала Sagittarius, с которой мы были знакомы ранее, она делает потрясающие фанатские ролики. Над фильмом работало много талантливых людей, вышедших из сообществ поклонников самых разных фильмов и сериалов, мы очень гордимся тем, что в каком-то смысле этот проект сделала «сборная мультифандома».

Указано, что фильм стал выпускной работой. Как педагоги отреагировали на такой громкий релиз вашего проекта?

Екатерина Краснер, режиссёр: Безусловно, такого релиза учебных фильмов за последние годы еще не было, и те, кто в курсе, очень рады за проект. Некоторые из педагогов были на нашей премьере в кинотеатре «Космос» — у нас был аншлаг в крупнейшем кинотеатре сети «Москино». Кто-то приводил группами своих студентов на показы. Остальные просто торжественно поздравляли!

Как «Магия превыше всего» оказалась на Comic-Con в Сан-Диего? Как американские фанаты встретили фильм?

Леся Паркер, продюсер: Мы с самого начала планировали отправить фильм на SDCC. В январе выслали DVD с фильмом и заявкой на участие в кинофестивале, который проходит в рамках конвенции. А в мае получили ответ. Это был такой восторг! Когда я переслала команде письмо, мне кажется, в продюсерском чате минут 15 ещё все писали капсом (заглавными буквами, — прим. ред.). Для всех нас поездка на Comic-Con в Америку — это исполнение детской мечты. Кино в Сан-Диего встретили хорошо, задавали нетривиальные вопросы на панели после показа. Это вообще очень интересная тенденция: мы показывали фильм в разных странах, и везде зрители находили какие-то параллели с текущей политической ситуацией в их стране. Значит, мы все правильно сделали, значит, надавили в нужном месте.

У иностранных зрителей не было проблем с восприятием «русского волшебного мира»? Не поступало ли комментариев от самой Джоан Роулинг касательно вашей работы?

Алексей Шалыгин, продюсер: Изначально мы задумывали «Магию» на русском языке, поэтому для иностранного зрителя снабдили видео английскими субтитрами. Те, кто посмотрел фильм, испытывают восторг, хваля декорации, костюмы и спецэффекты. Некоторые иностранные фанаты предлагают включить мир российских волшебников в официальный канон. Что касается Роулинг или других официальных представителей, то о нас, например, знает российский офис Warner Bros.

Вы указываете, что фильм не является частью вселенной «Гарри Поттера», а лишь вдохновлён ею. И, в действительности, в произведениях Джоан Роулинг невероятно мало упоминаний о России и устройстве магического мира в нашей стране. Вы считаете, что «Магия» смогла бы заполнить этот пробел и стать частью канона?

Алексей Шалыгин, продюсер: Каждый зритель сам решает, происходят ли события «Магии» в Волшебном мире Дж. К. Роулинг. В нашем официальном паблике «ВКонтакте» разгораются нешуточные дебаты на эту тему: про то, что русские маги странно держат волшебные палочки, и про то, что движущиеся фотографии Стражей замирают и становятся черно-белыми, когда умирает волшебник. Кто-то списывает это на «особый» путь развития волшебников в России, кто-то воспринимает «Магию» как совершенно оригинальное произведение.

В вашем фильме поднимается тема конфликта магов и немагов. Эта же тема поднимается в последнем фильме вселенной Гарри Поттера «Преступления Грин-де-Вальда», который очень неоднозначно восприняли фанаты. Как ваша съёмочная группа относится к этому фильму?

Нарек Мартиросян, продюсер: По-разному. Некоторые члены нашей команды были на московской премьере новых «Тварей», и почти всем, кто в тот день смотрел кино, оно не понравилось. Как, собственно, в дальнейшем оказалось, оно не понравилось и другим фанатам Гарри Поттера, к которым мы себя, безусловно, относим, — по разным причинам. Но есть и люди, которым «Преступления Грин-де-Вальда» оказались по душе — и среди создателей «Магии» тоже есть такие люди. В любом случае мы нашли порядка четырех пересечений речи Грин-де-Вальда в исполнении Джонни Деппа с речью Верховного Чародея в исполнении Михаила Горевого, что конечно, не могли предугадать даже на стадии постпродакшена.

Какие у команды «Магии» планы на будущее?

Леся Паркер, продюсер: Вся команда «Магии» сейчас работает на разных проектах: в кино или рекламе. Но мы продолжаем развивать мир, который показали в фильме. Скоро выйдет артбук по нашей вселенной, а зимой мы начнём работать над комиксом. Нас часто спрашивают, превратится ли «Магия» в полнометражный фильм или сериал? Ответ пока что не изменился: «Спойлеры!»

Нарек Мартиросян, продюсер: Планы на «Магию» есть, и самые разные — к сожалению, сейчас не можем раскрыть всех подробностей. Но нам бы очень хотелось, чтобы наш мир русских волшебников жил и развивался дальше, а в каком именно формате — покажет время.

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