Джордж Мартин хотел бы снять новый сериал по миру «Игры престолов»

Санта-Фе, США, , 09:37 — REGNUM Джордж Мартин заявил в интервью журналистам, что у него есть идея для создания нового сериала по вселенной «Игры престолов». Об этом 3 декабря сообщил портал Science Fiction.

Писатель заявил: он хотел бы снять сериал, в котором была бы показана повседневная жизнь простых людей Вестероса в том же временном промежутке, в котором происходили основные события «Игры престолов». Мартин, сравнивая его идею с произведениями Шекспира, пояснил, что он хотел бы убрать Гамлета на задний план, а вперед вывести историю о Розенкранце и Гильденштерне. Писатель добавил: он хотел бы назвать это шоу «Копьеносцы» (Spear Carriers).

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Напомним, ранее Джордж Мартин раскрыл детали сюжета двух сериалов-приквелов «Игры престолов». Выяснилось, что в их основу ляжет его книга «Огонь и кровь», которая поступила в продажу в ноябре 2018 года.

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