Джеймс Кэмерон и Том Круз планировали снять фильм на МКС

Лос-Анджелес, США, , 09:14 — REGNUM Режиссёр Джеймс Кэмерон в интервью журналистам рассказал о том, что около 15 лет назад он собирался снимать фильм в космосе, главную роль в котором должен был исполнить Том Круз. Об этом 4 декабря сообщил портал GeekTyrant.

Кэмерон сообщил, что в 2000 году он заключил с контракт с Россией, в рамках которого режиссёр планировал снять высокобюджетный 3D-фильм на Международной космической станции. Второе место, предусмотренное контрактом, Кэмерон предложил Тому Крузу, при этом он сообщил актеру, что кто-то должен обучить их обоих инженерному делу. «Нет проблем, выучусь на инженера», — ответил ему тогда Круз. К сожалению, этот проект так и не был реализован.

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Напомним, сейчас Джеймс Кэмерон снимает четыре сиквела фильма «Аватар», премьера первого пройдет в 2020 году. В 2019 году на экраны должны выйти фильмы «Алита: Боевой ангел» и «Терминатор 6», в этих проектах он занимает должность продюсера.

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