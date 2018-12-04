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Оригинальный световой меч Люка Скайуокера уйдет с молотка

Культура

Ожидается, что он будет продан не менее, чем за за $150 тыс

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера уйдет с молотка
Постер в фильму «Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда» (фрагмент)

Лос-Анджелес, США, 4 декабря 2018, 08:43 — REGNUM  Самый первый световой меч Люка Скайуокера, показанный в фильме 1977 года «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», продадут на аукционе Profiles In History в Лос-Анджелесе c 11 по 13 декабря. Об этом 4 декабря сообщил портал Vulture.

Согласно прогнозам, меч будет продан не менее чем за $150 тыс. Также с молотка уйдет раритетный шлем пилота имперского TIE-истребителя, ожидается, что за него фанаты популярной космической саги выложат около $200 тыс.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в девятой части «Звездных войн» Кайло Рен может вернуть себе шлем. Актера Адама Драйвера видели на съемочной площадке вместе с шлемом, собранным из кусков того, который Рен разбил в картине «Звёздные войны: Последние джедаи».

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