Оригинальный световой меч Люка Скайуокера уйдет с молотка

Лос-Анджелес, США, , 08:43 — REGNUM Самый первый световой меч Люка Скайуокера, показанный в фильме 1977 года «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», продадут на аукционе Profiles In History в Лос-Анджелесе c 11 по 13 декабря. Об этом 4 декабря сообщил портал Vulture.

Согласно прогнозам, меч будет продан не менее чем за $150 тыс. Также с молотка уйдет раритетный шлем пилота имперского TIE-истребителя, ожидается, что за него фанаты популярной космической саги выложат около $200 тыс.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в девятой части «Звездных войн» Кайло Рен может вернуть себе шлем. Актера Адама Драйвера видели на съемочной площадке вместе с шлемом, собранным из кусков того, который Рен разбил в картине «Звёздные войны: Последние джедаи».

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