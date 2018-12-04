Режиссёр 25-го фильма про Джеймса Бонда раскрыл детали сюжета

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Режиссёр Кэри Фукунага сообщил в интервью журналистам, что сюжет 25-го фильма «бондианы» продолжит историю, показанную в картине Казино «Рояль» 2006 года. Об этом 3 декабря сообщил портал The Independent.

Также Фукунага развеял слухи о том, что в картину могут вернуться Кью (Бен Уишоу) или Эрнст Ставро Блофельд (Кристоф Вальц). Режисер заявил: он совершенно не против того, чтобы в проекте участвовали эти два «экстраординарных актера», однако до сих пор продолжается работа над сценарием будущей картины, так что даже он сам пока ещё не знает, кто именно будет в ней сниматься.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: на аукцион был выставлен пистолет, который был задействован в ходе съёмок первой картины про Джеймса Бонда. Это Walther PPK, принадлежавший актёру Бернарду Ли, сыгравшему в первом фильме «бондианы» руководителя спецслужбы МИ-6.

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