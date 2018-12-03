София Ротару отменила все свои выступления в России

Киев, , 22:09 — REGNUM Концертный директор певицы Софии Ротару Игорь Курилев заявил, что исполнительница отменила все свои выступления в России. Об этом он рассказал журналистам сегодня, 3 декабря.

По словам Курилева, Ротару не будет принимать участия ни в каких программах в Москве в текущем году, ни в «Песне года», ни в «Золотом граммофоне».

Он пояснил, что здоровье 71-летней Ротару пошатнулось в начале лета 2018 года. Кроме того, на Украине объявили военное положение, а Ротару — гражданка Украины.

«Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы ж знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение», — сказал Курилев.

Стоит отметить, что украинские власти не говорили о закрытии границ для своих граждан, даже несмотря на объявление военного положения. При этом российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет запрещен въезд на Украину по крайней мере на весь срок действия военного положения.