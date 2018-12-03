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Названа причина смерти Андрея Битова

Культура

Андрей Битов скончался 3 декабря в возрасте 81 года

Москва, 3 декабря 2018, 20:54 — REGNUM  Причиной смерти писателя Андрея Битова послужили проблемы с сердцем. Об этом 3 декабря сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник, близкий к семье писателя.

Уточняется, что писатель скончался в реанимационном отделении Московской клинической больницы имени Н. Э. Баумана.

Как передавало ИА REGNUM, советский и российский писатель Андрей Битов умер сегодня на 82-м году жизни. Дата и место похорон будут определены позднее.

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