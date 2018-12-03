Скончался писатель Андрей Битов

Москва, , 19:42 — REGNUM На 82-м году жизни скончался русский писатель Андрей Битов, который считается одним из основателей направления постмодернизма в русской литературе. Об этом сегодня, 3 декабря, написала на своей странице в социальной сете Facebook литературный критик Галина Юзефович.

По словам Юзефович, Битов умер сегодня, 3 декабря. Ему был 81 года.

Андрей Битов родился в Ленинграде в 1937 году. Писать он начал уже 1956 году. В 1957 году поступил в Ленинградский горный институт, где участвовал в работе литобъединения под руководством Глеба Семёнова. В 1957—1958 служил в стройбате на Севере. В 1958 г. восстановился в институте, окончил геологоразведочный факультет в 1962.

Писал стихи. Подражая Виктору Голявкину, начал писать короткие абсурдистские рассказы, впервые опубликованные в 1990-х гг. Часто в интервью называл себя непрофессиональным писателем.

В 1978 году в США опубликован роман «Пушкинский дом». В 1979 году он — один из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь». Его перестали печатать до 1986 года.

С 1960 по 1978 вышли в печать около десяти книг прозы. C 1965 года член Союза писателей. В 1988 году участвовал в создании российского Пен-клуба, с 1991 года — его президент. Также он входил в состав руководства Российской академии художеств.