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Создатели аниме-сериала Sword Art Online выпустили новые концепт-арты

Культура

Десятую серию третьего сезона шоу фанаты смогут увидеть 8 декабря 2018 года

Токио, 3 декабря 2018, 19:29 — REGNUM  Создатели третьего сезона популярного аниме-сериала Sword Art Online: Alicization выложили в сеть новые праздничные концепт-арты. Изображения были опубликованы 2 декабря на портале Comicbook.

https://twitter.com/pkjd818/status/1068171672048492544

На нескольких рисунках поклонники вселенной могут видеть Асуну, Синон и Лифу в образе их персонажей из Alfheim Online. Один из концепт-артов посвящён рождественской тематике.

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Напомним, первый эпизод третьего сезона Sword Art Online вышел 6 октября 2018 года, девятую серию канал Tokyo MX показал 2 декабря, а десятую фанаты смогут увидеть 8 декабря.

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