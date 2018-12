Опубликован топ-10 самой продающейся манги 2018 года

Токио, , 18:44 — REGNUM Составлен топ-10 самой продающейся манги 2018 года. Место лидера заняла манга «Ван-Пис» автора Эйитиро Ода, она разошлась тиражом более 8,1 млн копий. Рейтинг 3 декабря опубликовал портал Comicbook.

В первую тройку также вошли «Моя геройская академия» (Кохэй Хорикоси, 6,7 млн) и «Атака титанов» (Хадзимэ Исаяма, 5,2 млн). Четвертое и пятое места заняли «Коронный бросок» (Slam Dunk, Такэхико Иноуэ, 5,2 млн).

В топ-10 также вошли Haikyu! (Харуити Фурудатэ, 5 млн), «Царство» (Kingdom, Ясухиса Хара, 4,9 млн), «Семь смертных грехов» (Накаба Судзуки, 4,8 млн), «Обещание Волшебной Стране» (The Promised Neverland, Сирай Кайю и Посука Дэмидзу, 4,2 млн), «О моем перерождении в слизь» (That Time I Got Reincarnated as a Slime, Фусэ и Mitz Vah, 3,4 млн) и «Токийский гуль: перерождение» (Tokyo Ghoul: re, Суи Исида, 3,2 млн).

Напомним, Эйитиро Ода выпускает мангу «Ван-Пис» с июля 1997 года. Первый эпизод одноименного аниме-сериала вышел в октябре 1999 года. Манга рассказывает о приключениях команды пиратов под названием «Пираты Соломенной шляпы», ей руководит пират Манки Д. Луффи, имеющий способность растягиваться, словно резина.

