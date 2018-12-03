В девятой части «Звездных войн» Кайло Рен может вернуть себе шлем

Лос-Анджелес, США, , 18:14 — REGNUM В сети появилась информация, что в девятом фильме киновселенной «Звёздные войны» Кайло Рен вновь вернет себе шлем, который он разбил в восьмой части космической саги. Об этом 3 декабря сообщил портал Comicbook.

Издание пишет: один из пользователей форума Reddit сообщил, что актёра Адама Драйвера на съемках девятой части «Звездных войн» часто видели в шлеме, который был собран из кусков, соединённых с помощью некого красного кристаллического материала. При этом он добавил: пока что неизвестно, как часто Рен будет носить этот шлем и поклонникам киновселенной стоит учесть этот момент.

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Напомним, девятую часть «Звездных войн» снимает режиссёр Джей Джей Абрамс. Премьера картины запланирована на 19 декабря 2019 года.

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