Боевые ходы Псковского кремля откроют для туристов к лету 2019 года

Псков, , 17:41 — REGNUM На боевые ходы Псковского кремля к лету 2019 года планируют открыть подъёмы для туристов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам директора Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Сергея Сарченкова, сейчас в Довмонтовом городе и в северной части Кремля возводятся лестницы для подъёма на крепостные стены. Кроме того, идёт ремонт деревянных перил, устанавливается ограждающая сетка для безопасного прохода туристов.

В северной части Кремля завершается возведение кровли на участке западной стены, которая была сорвана ураганным ветром в 2015 году, а также продолжается ремонт смотровой площадки, с которой открывается вид на устье реки Псковы, Высокую и Плоскую башни.

В администрации Псковской области отметили, что все работы по дереву ведутся вручную по старинным плотницким технологиям специалистами ООО «Поморская плотницкая школа» из Архангельска под руководством мастера Андрея Богомазова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Пскове ведутся реставрационные работы в «Варлаамовском угле» — северной части Окольного города, включающего в себя три башни (Варлаамовскую наугольную, Плоскую и Высокую), а также участок прясла крепостной стены. Работы, которые начались летом 2017 года, планируется завершить к июню 2019 года, когда Псков будет принимать 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. После реставрации для туристов откроют доступ в башни, где разместят музейные экспозиции, а по пряслу крепостной стены проложат пешеходный маршрут.

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