Студия Marvel выпустила новый постер к фильму «Капитан Марвел»

Лос-Анджелес, США, , 17:33 — REGNUM Студия Marvel выложила в сеть новый постер фильма «Капитан Марвел», на котором запечатлена Кэрол Денверс (её роль исполнит актриса Бри Ларсон). Изображение было опубликовано 2 декабря на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1069456232526880768

Постер символически показывает две стороны личности Денверс: слева — жизнь супергероя, которым она стала после того, как её человеческие гены слились с генами расы Крии; а справа — жизнь пилота ВВС США до этого инцидента.

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Напомним, премьера картины «Капитан Марвел» в России пройдет 7 марта 2019 года. Снял фильм режиссёр Райан Флек («Прогулка по Миссисипи»).

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