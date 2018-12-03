На Ямале вышла книга о «ненецком Робин Гуде»

Салехард, , 15:54 — REGNUM На Ямале вышла книга «Вавлё Ненянг» о протестном движении ненецко-хантыйской бедноты в первой половине XIX века. Её написала заведующая сектором этнологии центра изучения Арктики Галина Харючи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре Арктики.

Книга «Вавлё Ненянг» посвящена жизни Обдорского края в 1820—1840-х годах и протесту малоимущих ненцев и хантов под предводительством Ваули Пиеттомина (имя из русских источников), которого представители коренных малочисленных народов Севера считают народным героем. С именем Вавлё Ненянга или Ваули Пиеттомина связаны многие места на карте Ямало-Ненецкого автономного округа. По причине недостатка информации факты о великом ненце порой искажаются и преподносятся в конъюнктурных интересах, поясняет автор издания.

«В книгу вошли материалы из опубликованных ранее источников, а также ряд исторических преданий, воспоминаний земляков и потомков, которые публикуются впервые», — сообщила Галина Харючи.

Отметим, что обычно Вавлё Ненянг или Ваули Пиеттомин рисуется как ненецкий аналог Робин Гуда или Емельяна Пугачёва. Он вместе с восставшими требовал снижения ясака (налога), цен на русские товары и хлеб, смещения обдорского князя Тайшина. Книга призвана разрушить стереотипы и показать многогранность этой исторической личности.