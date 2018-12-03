Netflix случайно раскрыл дату премьеры пятого сезона «Черного зеркала»

Вашингтон, , 14:59 — REGNUM В сети появилась информация о дате выхода первого эпизода пятого сезона сатирического сериала-антологии «Черное зеркало». Об этом 2 декабря сообщил журнал Forbes.

Издание пишет, что утечку информации допустила администрация официальной Twitter-страницы компании Netflix. Сейчас запись, в которой было показано расписание премьер, уже удалена, однако пользователи сети успели сделать скриншоты. Netflix должен выложить первую серию продолжения шоу Чарли Брукера на своем сайте 28 декабря 2018 года.

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Напомним, серии «Черного зеркала» никак не связаны между собой, по словам Брукера, все их объединяет сатира на образ жизни современного общества, подвергшегося влиянию современных технологий.

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