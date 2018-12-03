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При посольстве Германии в Москве провели Рождественский базар: фоторепортаж

Культура

Все вырученные от ярмарки средства пойдут на социальные проекты и поддержку благотворительных организаций в России

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При посольстве Германии в Москве провели Рождественский базар: фоторепортаж
Василий Иванов © ИА REGNUM
Герб Федеративной Республики Германия на стене посольства

Москва, 3 декабря 2018, 14:48 — REGNUM  В Москве при посольстве Германии 2 декабря прошел традиционный Рождественский базар. Гости могли приобрести подарки к Рождеству и Новому году: традиционные пряничные домики, елочные украшения, подсвечники, предрождественские шоколадные календарики и рождественскую выпечку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Традиционные рождественские композиции в исполнении праздничного хора
Василий Иванов © ИА REGNUM
Традиционные рождественские композиции в исполнении праздничного хора
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Символ наступающего Нового 2019-го года на Рождественском базаре при посольстве Германии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Символ наступающего Нового 2019-го года на Рождественском базаре при посольстве Германии
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Торговля на Рождественском базаре при посольстве Германии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торговля на Рождественском базаре при посольстве Германии
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Сладости
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сладости
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Традиционные рождественские свечи
Василий Иванов © ИА REGNUM
Традиционные рождественские свечи

Также все желающие имели возможность прямо на месте попробовать такие традиционные немецкие блюда, как знаменитые колбаски Weißwurst, немецкий гороховый суп и другие специалитеты. Горячий чай и глинтвейн согрели гостей в нагрянувшие в Москву морозы.

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Девушки в национальных немецких костюмах
Василий Иванов © ИА REGNUM
Девушки в национальных немецких костюмах
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Гороховый суп, традиционное угощение на Рождественском базаре при посольстве Германии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гороховый суп, традиционное угощение на Рождественском базаре при посольстве Германии
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Рождественский базар при посольстве Германии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Рождественский базар при посольстве Германии

Все вырученные от ярмарки средства пойдут на социальные проекты и поддержку благотворительных организаций в России. На мероприятии присутствовали представители таких организаций, как Фонд при детской городской клинической больнице № 9 им. Г. Н. Сперанского и Благотворительный фонд «Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин».

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Рекламные проспекты благотворительного фонда «Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Рекламные проспекты благотворительного фонда «Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин»
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Ёлочные игрушки ручной работы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ёлочные игрушки ручной работы
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Веселый Николаус на фоне рождественских игрушек
Василий Иванов © ИА REGNUM
Веселый Николаус на фоне рождественских игрушек
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Господин Дитмар Туск, один из ведущих организаторов Рождественского базара при посольстве Германии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Господин Дитмар Туск, один из ведущих организаторов Рождественского базара при посольстве Германии
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Рекламные проспекты Благотворительного фонда при детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского
Василий Иванов © ИА REGNUM
Рекламные проспекты Благотворительного фонда при детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского

Напомним, что в 2017 году Рождественский базар посетили свыше 2000 гостей.

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Деревянное Рождество
Василий Иванов © ИА REGNUM
Деревянное Рождество

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regnum author Василий Иванов
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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