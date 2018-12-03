При посольстве Германии в Москве провели Рождественский базар: фоторепортаж

Москва, , 14:48 — REGNUM В Москве при посольстве Германии 2 декабря прошел традиционный Рождественский базар. Гости могли приобрести подарки к Рождеству и Новому году: традиционные пряничные домики, елочные украшения, подсвечники, предрождественские шоколадные календарики и рождественскую выпечку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Также все желающие имели возможность прямо на месте попробовать такие традиционные немецкие блюда, как знаменитые колбаски Weißwurst, немецкий гороховый суп и другие специалитеты. Горячий чай и глинтвейн согрели гостей в нагрянувшие в Москву морозы.

Все вырученные от ярмарки средства пойдут на социальные проекты и поддержку благотворительных организаций в России. На мероприятии присутствовали представители таких организаций, как Фонд при детской городской клинической больнице № 9 им. Г. Н. Сперанского и Благотворительный фонд «Мальтийская служба помощи Аугсбург и Берлин».

Напомним, что в 2017 году Рождественский базар посетили свыше 2000 гостей.

Смотрите галерею к статье