Выставки, книги и спектакли: Чувашия готовится к 75-летию Победы

Чебоксары, , 13:49 — REGNUM В Чувашии утверждён план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Первыми указаны социальные мероприятия, которые власти обязаны проводить вне зависимости от того, круглая дата или очередная, — диспансеризация, оказание единовременных выплат, социальная поддержка, проверка условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны. В списке информационно-пропагандистских мероприятий — «подготовка и организация вручения поздравительных писем от имени главы» республики участникам Великой Отечественной войны.

Большая работа возложена на учреждения, подведомственные минкультуры Чувашии. Согласно плану, к юбилею работники культуры должны подготовить документальный фильм «Ветераны вспоминают», сформировать электронную коллекцию изданных в годы войны книг, организовать выставки на основе музейных и архивных материалов, подготовить издание для незрячих «Федот Орлов. Юрата­тăп Тăван Çĕршыва» («Люблю Родину»), аудиовыпуск «Читаем детям о Великой Отечественной войне» и воспоминания тружеников тыла «Здесь каждый — часть Великой Победы».

Работники музея выпустят книгу с иллюстрациями произведений 1941−1945 годов «Художники на фронте и в тылу». Чувашский государственный академический драматический театр поставит спектакль «Не покидай меня…» по пьесе Алексея Дударева. Согласно сценарию, действие пьесы происходит в 1944 году, период начала Белорусской наступательной операции. Фронтовик-разведчик капитан получает под своё командование специальную разведывательную группу для выполнения особо важного задания, но с ужасом видит, что вместо опытных разведчиков перед ним — четыре девушки, вчерашние школьницы.

Как и в предыдущие годы, состоится месячник патриотического воспитания граждан, республиканская спартакиада молодежи допризывного возраста, цикл концертных программ. Среди нововведений — межрегиональный конкурс знака «75 лет Победы» и плакатов среди учащихся детских художественных школ, фестиваль документальных фильмов в честь Победы, суперкубок Чувашии по футболу и региональная акция «Эстафета Победы» (массовый забег, показательные выступления спортсменов федераций боевых искусств Чувашии).

Напомним, по данным на май 2018 года, в Чувашии проживали 816 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 13 400 тружеников тыла. По состоянию на 9 мая 2017 года в Чувашии насчитывалось 18,5 тыс. ветеранов войны, в том числе 957 инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

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