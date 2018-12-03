В Москве на ВДНХ пройдет выставка «Гламур 80-х»

Москва, , 13:11 — REGNUM 5 декабря в павильоне №16 «Гидрометеорология» открывается выставка «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева». Известный телеведущий и эксперт в области моды представит коллекцию, посвященную времени блеска и гламура, эпохе накладных плечей и огромных рукавов. В экспозиции более 50 моделей одежды и около сотни аксессуаров соответствующего стиля — обувь, сумочки, украшения. Дополняют экспозицию фотографии и журналы той эпохи.

В общем, все мировое господство гламурных тенденций, элегантных линий, блестящих тканей и выразительных силуэтов, так далеко отстоящих от насущных забот населения страны в эти годы, будет представлено в экспозиции. Красивая и провокационная мода от Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, Oleg Cassini, Issey Miyake, Yohji Yamamoto несомненно покорит нынешнюю, свободно разбирающуюся в стильных брендах, взыскательную московскую публику.