Фильм Хабенского «Собибор» завоевал гран-при кинофестиваля в Ингушетии

Магас, , 13:04 — REGNUM В Ингушетии завершился пятый международный кинофестиваль «Золотая башня». В течение четырех конкурсных дней члены жюри и жители республики смогли увидеть 60 документальных, игровых и анимационных фильмов. Гран-при фестиваля присужден художественному фильму «Собибор» режиссера Константина Хабенского, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе министерства культуры региона.

Лучшим документальным фильмом была признана кинолента «Быть в игре» режиссера Софьи Гевейлер из Москвы. Приз за лучший фильм северо-кавказских кинематографистов получил «Надежды маленький оркестрик» режиссеров из Кабардино-Балкарии Марины Мисостишховой и Владимира Ворокова. Лучшей работой ингушских мастеров стал фильм «Завербованные», снятый режиссером Магомедом Оскановым.

Напомним, свои киноработы представили на фестиваль «Золотая башня» кинематографисты из России, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Ирана, Израиля, Великобритании, Белоруссии, Абхазии. Северный Кавказ был представлен на кинофоруме 14 фильмами, 10 из них сняли ингушские режиссеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение четырех фестивальных дней Ингушетия стала площадкой для встреч известных актеров кино с жителями республики. С актерами Натальей Варлей, Алексеем Булдакым, Юрием Черновым, Татьяной Судец и Тимофеем Федоровым были организованы творческие вечера в домах культуры и кинотеатрах Малгобека, Назрани, Магаса, Джейраха, Сунжи и Карабулака.

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