Москва, , 12:56 — REGNUM 3 декабря в Доме кино в Москве открывается Фестиваль исторического кино Кореи. В первый день — смотр продлится до 5 декабря — будет показана военная драма режиссёра Пак Чхан Ук «Объединённая зона безопасности». Она посвящена актуальной теме — непростым отношениям Южной Кореи и КНДР: конфронтации Севера и Юга Корейского полуострова.

В этот же день, 3 декабря в фойе откроется тематическая выставка, посвященная историческим эпохам Кореи. Здесь же можно будет примерить традиционный костюм ханбок, а также прикрепить открытки с пожеланиями на «Древо благополучия Кореи». В начале фестивальной программы состоится дегустация корейских традиционных сладостей. Также состоится демонстрация фильмов «Дон Чжу: Портрет поэта», рассказывающего о периоде японской оккупации и судьбе выдающегося поэта Юн Дон Чжу и боевика «Божественное оружие» о первой в мире системе залпового огня, которая была изобретена в Корее в XV веке. Все фильмы транслируются на корейском языке с русскими субтитрами.