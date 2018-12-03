В КНР отчитались за финансирование проектов сохранения культурного наследия

Пекин, , 12:29 — REGNUM Министерство финансов КНР опубликовало отчет о расходовании в 2018 году средств в объеме 6,05 млрд юаней (877 млн долларов), направленных на защиту национальных культурных реликвий и исторических объектов, в том числе связанных с всемирным культурным наследием, а также проведение археологических раскопок, сообщает 2 декабря Синьхуа со ссылкой на официальное заявление Минфина.

В общей сложности профинансировано более 2 тыс. 200 проектов; часть средств была направлена на поддержку более 800 программ в области нематериального культурного наследия Китая, расположенных в 21-й национальной культурно-экологической зоне.